CdS – Il prossimo acquisto del Napoli sarà David Neres. Questi i dettagli dell’operazione

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il brasiliano David Neres sarà il quarto acquisto del Napoli. Manca poco, l’esterno brasiliano è davvero molto vicino, al punto che la prossima settimana, e dunque nei pressi della trasferta di Verona con l’Hellas in campionato potrebbe addirittura svolgere le visite mediche e firmare il contratto fino al 2029. Del resto l’accordo col giocatore è cosa fatta, sin dall’incontro del ds Manna col suo agente mercoledì a Roma. Ora il club azzurro e il Benfica sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli: sarà un acquisto da 25 milioni più 5 di bonus. Sarà un colpo importante perché porterà fantasia, imprevedibilità, gol e assist all’attacco di Conte. Il tecnico l’ha voluto e De Laurentiis lo ha sbloccato nonostante le cessioni non siano ancora tutte entrate nel vivo.