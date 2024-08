L’ex calciatore dell’Inter, Nicola Ventola, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Viva El Futbol:

“Però cavolo, Chiesa, io dico, sei nella Juve, l’allenatore che avevi non ti valorizzava, ma sei alla Juve! Piglia qualcosina in meno, lo so che si pensa anche sempre ai soldi, ma rimani alla Juve, io la vedo così. Perché la Juve con quest’allenatore secondo me può crescere, può far bene, può lottare per lo scudetto, può andare di nuovo in Champions“.