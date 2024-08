UFFICIALE – Verona, arriva il rinforzo in vista del Napoli: “Di attaccanti danesi ce ne intendiamo”

Mancano nove giorni per l’esordio in Serie A dell’Hellas Verona. Nella prima giornata di Serie A gli scaligeri sfideranno il Napoli di Antonio Conte. Il club non si fa trovare impreparato e ufficializza Casper Tengstedt dal Benfica. “Di attaccanti danesi ce ne intendiamo”, si legge nel post pubblicato sui social dalla società. Negli scatti, Tengstedt indossa per la prima volta la maglia del Verona. L’attaccante ha svolto in giornata le visite mediche e firmato il contratto. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto a favore dei veneti che scatterà a fine stagione.