Napoli-Modena, i precedenti: il tweet del club

Domani alle 20:15 il Napoli scenderà in campo al Maradona per la sua prima uscita stagionale. E’ l’esordio in Coppa Italia, dove gli azzurri sfideranno il Modena nei 32esimi di finale. Come sempre, la società ha pubblicato sul suo profilo X un post in cui mostra i precedenti con il club avversario. “È il Modena la prima avversaria di mister Conte tra le mura del Maradona“, si legge sulla didascalia che accompagna la foto del post. Contro i canarini, gli azzurri hanno all’attivo 13 vittorie e 1 pareggio. Il Modena ha trionfato 4 volte nell’ex stadio San Paolo.

