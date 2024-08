Modena, Bisoli: “Ci saranno tre assenti”

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Modena di Coppa Italia, Pierpaolo Bisoli ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Il tecnico dei canarini ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori della sua rosa in vista del match di domani. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Gerli, Pedro Mendes e Defrel non ci saranno. Gerli ha fatto nell’ultima settimana il 60% degli allenamenti con la squadra. Da lunedì è pienamente recuperato per il Modena. A questi tre indisponibili va sommato l’infortunato Ponsi. Defrel? L’ho avuto 11 anni fa, era molto giovane e mi aspetto che sia maturato. Ora non è più quel ragazzo sfrontato che era, qui deve portare la sua esperienza e il bagaglio di partite in Serie A che ha disputato. Gli ho detto di dimenticarsi di aver giocato in Serie A, perchè è un campionato diverso dalla Serie B”.