Graziani: “La Fiorentina potrebbe mettere a segno un grande acquisto dal Napoli”

Francesco Graziani è intervenuto a Microfono Aperto, trasmissione di Radio Sportiva. L’ex campione del mondo si è soffermato molto sul Napoli e l’esordio in Serie A di Antonio Conte. Inoltre, ha parlato del probabile trasferimento di Michael Folorunsho alla Fiorentina. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Leggo che la Fiorentina potrebbe mettere a segno un grande acquisto dal Napoli: mi riferisco a Michael Folorunsho. L’ho visto al Verona e mi ha fatto una buonissima impressione. Potrebbe fare molto bene con la maglia viola. Manca sempre meno all’inizio della stagione e diversi allenatore pressano le loro società per avere degli organici completi. Tra questi c’è sicuramente Antonio Conte. Il mister aspetta con ansia l’arrivo di Romelu Lukaku, calciatore fondamentale per il suo gioco. Chi lo prende, fa un grosso affare. Un anno fa costava sessanta milioni, ora la Juventus è disposta a lasciarlo andare per appena venti milioni“.