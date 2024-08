Crc – Mario Rui e Juan Jesus in uscita, Simeone può lasciare Napoli in un caso

Durante la trasmissione radiofonica di Umberto Chiariello su Radio Crc, emittente ufficiale della SSC Napoli, sono arrivati importanti aggiornamenti sul calciomercato in uscita degli azzurri. La trattativa per Cajuste è caldissima, la nuova squadra sarà in Inghilterra. Anche Folorunsho dirà presto addio al Napoli. Con l’uscita di Cajuste e dell’ex Verona si liberano i posti per Brescianini e Gilmour, vicinissimi al Napoli.

In uscita anche Cheddira e Mario Rui. Il portoghese è stato invitato a cercarsi una squadra, anche Juan Jesus lascerà presto Napoli. Gli azzurri sono in trattativa per Neres, ma solo un’altra uscita può evitare il sovrannumero. Non è detto, però, che a dire addio sia proprio Ngonge. Infine, c’è Gaetano da sistemare (negli scorsi giorni è stata rifiutata un’offerta di 8 milioni del Parma). Per Simeone c’è un discorso a parte: l’argentino non è in vendita ma, in caso di offerte, si valuterà.