Una mano iniziale: i punti base per avere successo al Gransino

La mano di partenza è costituita dalle carte che sono state distribuite. La loro combinazione determina le prospettive future di vincita e la tattica delle azioni al tavolo di Gransino. Una mano di partenza debole perde contro una forte in 8 casi su 10. La forza delle carte di partenza non è sempre intuitiva. Ad esempio, una combinazione di re e asso dello stesso seme sarà migliore di una coppia di fanti. Per questo motivo, i principianti devono imparare a scegliere e giocare correttamente le carte iniziali.

Il concetto e l’importanza della mano iniziale

La selezione delle mani iniziali è uno degli aspetti più importanti del poker. Se la combinazione di due carte è forte, il giocatore continua a puntare; se la posizione è debole, il giocatore passa.

C’è una probabilità di vincere qualsiasi mano, soprattutto in un tipo di poker come il Texas Hold’em, ma se la mano iniziale è composta da carte promettenti, le possibilità di vincere aumentano notevolmente. I rilanci su mani forti hanno buoni risultati nel lungo periodo.

Una scelta ben ponderata delle mani iniziali è alla base di un gioco redditizio. Con lo studio dei grafici, inizi a creare il tuo stile personale, grazie al quale potrai distinguere un giocatore di poker esperto da uno alle prime armi.

I giocatori con poca esperienza selezionano le mani in modo arbitrario, affidandosi al loro intuito. Ad alcuni di loro piace la combinazione di certe carte. Non sono propensi a valutare le prospettive della mano.

Bisogna rendersi conto che alcune combinazioni di carte ottenute in un pareggio hanno probabilità di vittoria molto più alte. Queste mani iniziali sono riconosciute come le migliori da giocare preflop.

Supponiamo di non aver seguito il consiglio della tabella e di aver deciso di chiamare un rilancio con un Re e un Dieci dello stesso seme. Il flop è stato K 8 2. Questa buona combinazione sembra una mano forte. Dopo che l’avversario ha puntato, decidiamo di chiamare, dato che sembriamo avere una coppia superiore.

Al turn esce un quattro e il nostro avversario punta di nuovo. Pensando di avere una coppia forte in mano, rispondiamo volentieri.

Sul river esce un sette e l’avversario fa un’ultima puntata. Puntiamo anche noi, prevedendo una vincita, ma il nostro avversario rivela un re e una regina. Anche lui ha una coppia paragonabile, ma ha anche un kicker più alto. Quindi il piatto non va a te.

Una simile svista è tipica dei principianti. Tuttavia, puoi facilmente evitare l’errore. Basta essere più seri nella scelta delle mani iniziali. Va bene se hai una top pair. Ma devi essere preparato al fatto che il tuo avversario avrà un kicker migliore. Ecco perché è importante prestare attenzione alla combinazione di carte all’inizio della partita.

Quando si gioca a Hold’em di Gransino, è auspicabile avere carte forti nella prima mano che entra nel piatto, perché anche un Asso con un kicker basso potrebbe non essere sufficiente per vincere.

Non dovresti chiamare rilanci o entrare nel piatto con mani come A4 (Assi deboli) o K8 perché queste combinazioni non sono molto promettenti. Assicurati di avere il miglior kicker in ogni mano, in modo da avere maggiori possibilità di vittoria rispetto ai giocatori che entrano nel piatto con mani più deboli.

Inoltre, se hai una buona posizione, è opportuno ridurre i requisiti di selezione della mano iniziale. Se siamo gli ultimi ad agire, avremo un vantaggio sui nostri avversari, quindi non è così importante avere una combinazione forte. È molto più importante conoscere la forza della mano dell’avversario che ha fatto la mossa prima di noi.

Regole per giocare la mano iniziale

Non esiste una ricetta pronta per tutti i casi. Nessuna tabella può essere definita universale e garantire una vittoria al cento per cento. Si tratta solo di una raccolta di informazioni che ti permette di prendere rapidamente delle decisioni in base alla situazione di gioco. La scelta dell’azione è influenzata da molti fattori diversi. Vediamo i più importanti.

Quasi tutte le classifiche presentano una chiara divisione per posizione. Quanto prima un giocatore deve reagire, tanto minore è la gamma di mani iniziali che ha senso giocare. I motivi sono i seguenti:

Gli altri giocatori faranno le loro mosse dopo di te, a seconda della loro posizione. Questo aumenta la probabilità che abbiano una combinazione di carte più forte.

Se gli altri giocatori non passano, dovrai prendere la prima decisione su ogni strada nel prossimo giro di dichiarazioni.

Questa regola vale anche nella direzione opposta. Cioè, se completi il giro dopo i tuoi avversari, la gamma di mani per un raiser di successo aumenta.