L’ex rettore delle Federico II Guido Trombetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’: “Conte è uno dei più grandi allenatori al mondo. Giudicheremo il suo lavoro alla fine della stagione. Sarà lui a decidere chi resta e va via, come ha detto nella presentazione. Dobbiamo essere seri: non possiamo parlare subito di scudetto, Conte adesso ci deve riportare in Champions. Credo che questo sia l’obiettivo.

Adesso si sta giocando una partita di poker. E’ difficile adesso piazzare 8-10 giocatori, manca poco alla chiusura del mercato. La questione Osimhen di sicuro non farà piacere a Conte. Credo possa sbottare, come è già accaduto in passato nella sua carriera. Sabato comincia la stagione, ma non abbiamo ancora il centravanti. Sono un po’ preoccupato, mi auguro che la società accontenti Conte. Finora mi ha deluso Manna, non è capace di vendere un giocatore.

Meret? Non sono un grande fan, ma non dobbiamo buttargli la croce addosso per l’errore commesso col Girona”.