TMW – Folorunsho potrebbe partire, su di lui 4 squadre di Serie A

Il futuro del centrocampista italiano Michael Folorunsho potrebbe non essere con la maglia del Napoli. Per l’ex Verona il mister azzurro Antonio Conte non ha posto veto su una possibile partenza nel corso del mercato estivo. Come riportato da TMW su di lui ci sono ben 4 squadre di Serie A, tra queste l’Atalanta, che nei giorni scorsi aveva trovato tutti gli accordi col Napoli per portarlo a Zingonia, prima dell’infortunio di Scamacca. Gli orobici però potrebbero riprovarci perché Teun Koopmeiners è un separato in casa e potrebbe partire prima della fine del mercato. Oltre ai nerazzurri su di lui ci sono anche la Lazio, che ha chiesto informazioni nelle scorse ore, la Fiorentina ed il Milan, che però dovrebbe prima vendere per provarci. Il prezzo fissato dal Napoli per l’ex Bari è di 15 milioni più bonus