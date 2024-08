Curiosità di mercato in casa azzurro, dove il centrocampista Micheal Folorunsho ha eliminato i post su instagram che aveva in maglia Napoli. Sul suo profilo ufficiale al momento ci sono solo post in maglia Bari, con il Verona nella passata stagione e delle partite giocate con l’Italia nel corso dell’estate. Potrebbe essere un indizio di mercato, visto che il tecnico azzurro Antonio Conte non lo ha dichiarato incedibile e che su di lui ci sono varie squadre di Serie A