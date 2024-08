Pistocchi: “Consiglio Gyokeres per il gioco degli azzurri, Neres è da Napoli, anche se lo conosco poco di carattere”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dei possibili acquisti azzurri di questi ultimi 25 giorni di mercato. Tra questi anche il possibile nuovo attaccante, parlando di Lukaku e dell’esterno brasiliano David Neres. Queste le sue parole: “Lukaku ha fatto bene soltanto con Conte, neanche l’anno scorso ha fatto così bene. Ti può dare fisicità là davanti, gli puoi buttare qualche palla addosso, non ha una grande potenza ma ha tantissima fisicità. Per il gioco del Napoli consiglio Gyokeres, che è un giocatore fenomenale. Il Napoli comunque rischia di partire con tante incognite. Neres è un calciatore alla Politano, molto tecnico, anche se caratterialmente lo conosco poco, ma dal punto di vista tecnico ha già fatto vedere cose importanti. Se si cercano giocatori con quelle caratteristiche si possono trovare anche in Olanda o in Brasile perché lì tutti usano il 433, ma Neres ha qualità ed è da Napoli”.