Nel corso di Radio Crc è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan parlando del mercato del Napoli: “Il mercato dovrebbe avere tempi più stretti, agevolerebbe le trattative, darebbe un’accelerata. Sul mercato vediamo che la Juve paga politica dissennata visti gli ingaggi alti, per gli altri e mi riferisco al Napoli quando viene un tecnico è normale verificare le caratteristiche di chi ha a disposizione e sceglierà di confermarne alcuni e ne taglierà altri.

Ne ha tagliati tanti a quanto pare, ma altri sono buoni. Non è una squadra completa, ma chi è completo in questa fase? Si dice l’Inter, ma non lo è neanche l’Inter e gli infortuni hanno complicato il rodaggio, già sono fermi Taremi, Zielinski, De Vrij, Mikytaryan, tutti hanno dei problemi di mercato o di prestazioni, tutti hanno esuberi e si fa fatica a piazzarli con certi ingaggi”.