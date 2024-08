Modugno: “Neres convinto dal progetto, bisogna trattare col Benfica”

Francesco Modugno è intervenuto a Sky Sport 24. In collegamento da Castel di Sangro il giornalista ha fornito le ultime sul calciomercato del Napoli. Questo è quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Questo doveva essere il giorno di Gaetano al Parma. Trattativa saltata, quindi torna prepotentemente l’ipotesi Cagliari. In difesa Conte adesso ne ha qualcuno di più come Natan e Juan Jesus. Il Monza ha fatto un sondaggio proprio per Juan Jesus. Oggi in Italia c’è stato l’incontro tra Manna e i calciatori di Neres. Il calciatore è convinto dal progetto, bisogna quindi trattare col Benfica. Il Napoli, però, aspetta prima di vendere Osimhen per riempire una cassa che ora non è sufficiente”.