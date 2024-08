Modena, Palumbo: “Da napoletano sarà emozionante giocare al Maradona. Cercheremo di fare quanto di meglio possibile”

Antonio Palumbo, calciatore del Modena, ha rilasciato un’intervista al portale calciomodena.it dove ha parlato a proposito dell’imminente sfida di Coppa Italia contro il Napoli. Si è parlato a proposito di quali sono le prospettive del match, oltre che dell’emozione del poter giocare nel Maradona per un napoletano come lui. Di seguito, le sue parole.

“Siamo carichi, sappiamo di andare in un campo importante contro una squadra forte come il Napoli e cercheremo di fare il meglio possibile. Sono napoletano, quindi sarà emozionante giocare al Maradona. Fa piacere vedere così tanta gente presente, è uno stimolo in più per allenarci sempre al massimo. I tifosi non ci hanno mai lasciato soli, nemmeno dopo un girone di ritorno veramente difficile. Defrel? Non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla da sola e ci darà sicuramente una grande mano. Ruolo? Dovete chiedere al mister, sto giocando più avanti rispetto al solito e toccherà a lui scegliere. È una posizione che mi piace, ma non ho problemi”.