Marchetti: “Roberto Calenda è al lavoro per sistemare Osimhen, ma il rischio che Osimhen possa rimanere c’è”

L’esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro di Victor Osimhen, che al momento rischia di rimanere in azzurro. Queste le sue parole: “Non so dove si trovi l’agente Roberto Calenda, ma al momento è di certo al lavoro per provare a risolvere questa fase di stallo. La situazione non è difficile solo per il Napoli, che vede il suo secondo mercato bloccato, ovvero quello delle alternative da consegnare a Conte, ma anche per lo stesso Osimhen, che ha firmato un rinnovo propedeutico ad una cessione che al momento non ha ancora trovato il modo per concretizzarsi. Non ci sono trattative più infiammate di altre. L’Arsenal non ha ancora acquistato un centravanti e non ha giocatori con simili caratteristiche in attacco, ma va prima capita quale sia l’idea di attacco che vuole l’allenatore Arteta. C’è sempre la pista araba, alla quale Osimhen non ha mai aperto. Le soluzioni al momento son queste, e al momento anche se sono sempre stato convinto di una sua cessione, non ci metterei più la mano sul fuoco”.