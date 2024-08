Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te” è intervenuto l’ex azzurro Gianni Improta: “Quello che ho visto a Castel di Sangro è positivo. Ovviamente l’organico non è al completo, ma quello di Conte ed il suo staff è stato un lavoro da apprezzare. Ho visto lavorare fisicamente e a livello tecnico-tattico: Conte con il suo seguito è di alto livello. Aspettiamoci qualcosa di bello, importante per quest’anno, ma bisogna completare l’organico. Le voci si susseguono, dovrebbero arrivare due centrocampisti e due attaccanti. Speriamo che al più presto si possa concretizzare la cessione di Osimhen che darebbe il via libera alle prossime operazioni.

Napoli-Modena? Il Napoli anche senza quelli che arriveranno – e che aumenteranno il tasso tecnico e tattico – ha un organico importante. La formazione che scenderà in campo sarà già una formazione che potremmo rivedere anche durante il campionato. Sarà un 11 titolare che dà garanzie e l’arrivo degli altri aumenterà il livello, così che Conte possa completare ciò che è nelle sue idee da trasmettere ai ragazzi per affrontare il prossimo campionato. Aver visto Conte ed il suo staff all’opera mi fa stare tranquillo per la prossima stagione. Fanno rendere al massimo i giocatori, ma ovviamente il responso spetta al rettangolo verde che è giudice insindacabile.

Osimhen-Lukaku? Sono sincero, ho fatto un tifo sfegatato affinché Osimhen potesse rimanere ed essere utile alla causa. Mi sono reso conto che non sarà possibile e penso che il Napoli possa fare il passo di prendere Lukaku senza cedere Osimhen, lo suggerisco a vivavoce. Se si aspetta di cedere Osimhen per prendere Lukaku, allora saranno ancora 10-15 giorni di incertezza. David Neres? Mi piace tanto. Per la cifra che chiede il Benfica, credo sia una grossa opportunità. Ha avuto un infortunio, sì, ma adesso è a posto fisciamente. Come del resto Spinazzola e lo stesso Lukaku”.