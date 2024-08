Il Mattino – Lukaku, il Napoli vuole anticipare l’arrivo. Settimana prossima si può chiudere

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito di Romelu Lukaku, attaccante designato da Antonio Conte come successore del partente Victor Osimhen. Il Napoli sta cercando di anticipare il suo arrivo dal Chelsea, che però non è contento dell’atteggiamento del belga e vorrebbe spedirlo all’Aston Villa. Dal canto suo, l’ex Roma sogna il ritorno sotto la guida di Conte. Già adesso, segue la scheda di allenamenti preparata dai collaboratori del tecnico. Il calciatore, potrebbe essere a disposizione del Napoli già nel corso della prossima settimana. Poi, si proseguirà nella partita a scacchi con il Psg per la cessione di Osimhen.