Il Mattino – Conte ha bloccato la cessione di Folorunsho. I dettagli

Antonio Conte ha bloccato la cessione di Michael Folorunsho. Ne scrive l’edizione odierna de Il Mattino. Negli ultimi giorni, c’è stato un blitz dell’Atalanta per il centrocampista, con l’accordo ad un passo dall’essere formalizzato. Tuttavia, il cambio di rotta della società bergamasca, ha cambiato le carte in tavola. Ora, il tecnico leccese considera l’ex Verona come un elemento su cui puntare. Dunque, nonostante i sondaggi dell’ultima ora di Fiorentina e Lazio, per la società il centrocampista è incedibile.