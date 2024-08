Formisano: “Il Napoli non deve perdere opportunità Europei per il Maradona, gli impianti sono legati ai grandi eventi”

L’ex responsabile dell’area marketing del Napoli Alessandro Formisano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dello stadio Maradona e dei nuovi stadi italiani ed europei. Queste le sue parole: “I nuovi impianti consentono di implementare i ricavi. Oggi uno stadio moderno permette di andare a mettere nel bilancio ricavi aggiuntivi dai posti che vengono riservati alle aziende, per visibilità, per gli accessi privilegiati e per le hospitality. Poi importanti sono il mondo della ristorazione stratificato, i parcheggi, sono per quegli stadi che si trovano interni alla cintura urbana e che sono dotati anche di strumenti di intrattenimento digitali ed immersivi. Napoli non deve perdere l’opportunità degli Europei. La storia degli impianti è indissolubilmente legata ai grandi eventi. Pensiamo a Barcellona con le Olimpiadi del 92, che riesce a passare da industriale a turistica. Tutti i progettisti prendono come esempio Monaco di Baviera, che nasce per i Mondiale. Come unica fonte di denaro il Maradona ottiene dalla Universiadi, quindi non si può perdere l’occasione degli Europei. Ho lavorato col Napoli dalla C allo Scudetto, lavorando su marketing, sponsor, con 17 anni di lavoro che sono stati totalizzanti. Un po’ di riposo me lo merito e rispetto un patto di non concorrenza e quando finirà sarò aperto anche in maniera non esclusiva”.