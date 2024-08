Ospite di TMW Radio e della trasmissione Calciomercato e Ritiri è stato l’ex calciatore Daniele Filisetti, che tra i vari temi ha parlato anche del Napoli di Antonio Conte.

L’Atalanta si avvicina per lottare per lo Scudetto? “Manca ancora qualcosa, per ora no. Manca chi ti sa risolvere la partita da solo nei momenti difficili. Non ha poi la personalità ancora di Inter, Juve, Milan. Lo stanno creando ora ma arriverà“.

Inter sempre favorita quindi? “Non lo so dire ora, visto che è calcio d’agosto. Il Napoli ha preso un allenatore tosto che ci mette del suo. Magari farà più fatica all’inizio. Se trova il ritmo sarà un problema per tutti“.