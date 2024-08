Fabrizio Romano – La Juventus si muove concretamente per Koopmeiners, presentata offerta da 55 milioni all’Atalanta

La Juventus si muove con ancora più forza per Teun Koopmeiners dopo le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini che lo dichiara ormai fuori squadra. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio X i bianconeri hanno presentato un’altra proposta ufficiale agli orobici. Per il centrocampista olandese la Vecchia Signora si è spinta fino a 55 milioni di euro, sarebbe la cifra più alta mai spesa per l’acquisto di un centrocampista in Serie A. Nei prossimi giorni le due squadre continueranno a trattare per trovare un accordo. Al momento l’idea dell’ex Az Alkmaar è una sola, andare in bianconero.