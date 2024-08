Il Benfica ha abbassato le sue pretese economiche per David Neres. Lo rivela il quotidiano portoghese Record. Negli ultimi giorni, è emerso come i portoghesi avessero richiesto 40 milioni per formalizzare la cessione dell’esterno brasiliano. Ora, la richiesta economica sarebbe di circa 30 milioni di euro, avvicinandosi all’offerta del Napoli di circa 25 milioni. Dunque, la trattativa tra le due squadre procede spedita, anche forte dell’accordo tra il giocatore e i partenopei.