CdS – Le ultime sulle condizioni di Kvaratskhelia e Simeone, ecco cosa filtra in vista di Napoli-Modena

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia e di Giovanni Simeone. Ieri, infatti, l’argentino si è fermato per un fastidio alla coscia nel corso dell’allenamento. Il calciatore verrà valutato oggi, ma pare che non sia in dubbio in vista di Napoli-Modena, primo impegno stagionale dei partenopei. Discorso diverso per il georgiano, il cui fermo non è stato dovuto ad alcun fastidio, ma a delle gestioni di routine. Dunque, nessun problema per lui: sarà la guida dell’attacco partenopeo nella partita con il Modena.