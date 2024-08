CdS – Il Napoli studia il colpo Kepa. Ci sarà l’affondo ad una condizione

Il Napoli studia il colpo Kepa Arrizabalaga per la porta. L’estremo difensore spagnolo è in uscita dal Chelsea e, viste le perplessità nate negli ultimi giorni sulla figura del titolare del ruolo Alex Meret, la dirigenza partenopea potrebbe tentare l’affondo. Tra i profili studiati, quello che più potrebbe stuzzicare è proprio il suo. Tuttavia, gli azzurri potrebbero prenderlo solo in caso spalmasse il suo ingaggio in più anni. Infatti, percepisce ben 6 milioni anni dai Blues ed ha il contratto in scadenza nel 2026. A riportare è Il Corriere dello Sport.