CdS – Cheddira, no a cessione in prestito, andrà via a titolo definitivo. I dettagli

Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli, sarà ceduto a titolo definitivo nel corso di questa sessione di mercato. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo quanto riportato, la dirigenza partenopea ha rifiutato una sua eventuale cessione in prestito, e cercherà di piazzare il cartellino per intero. Il marocchino ha un’importante fila di seguaci: su di lui infatti non c’è solo il Cagliari, ma ci sono anche Empoli, Parma, Venezia e Verona. Ma non finisce qua, perché ha degli estimatori anche all’estero, in particolare Espanyol e Tolosa.