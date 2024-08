CdS – Cessione Natan, c’è un club con una corsia preferenziale

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di Natan, difensore brasiliano il cui futuro potrebbe essere lontano da Napoli. Nel corso di questa sessione di mercato, sono arrivate alcune proposte dalla Serie A. Una di queste arriva dal Parma, club neopromosso che potrebbe prelevarlo in prestito, ed in continuo contatto con il Ds partenopeo Giovanni Manna. Stando a varie indiscrezioni, gli emiliani avrebbero una corsia preferenziale in caso di partenza temporanea. Sulle sue tracce però, c’è anche l’Empoli.