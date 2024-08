Braglia: “Bene che il Napoli dia fiducia a Meret. A volte gli sono state date responsabilità che non c’erano”

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto nel corso della trasmissione Calciomercato e Ritiri, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di Alex Meret, estremo difensore del Napoli. Di seguito, ecco il suo pensiero.

Meret sempre più nella bufera dopo l’ennesimo errore. Il club però ha fiducia in lui. Come vede lei la situazione?

“Ha fatto bene la società nel ribadire la fiducia, è un modo per recuperare un portiere che ha avuto problemi con l’opinione pubblica. Non capisco quali siano le problematiche ambientali, visto che è un portiere da Nazionale. Più volte ha dimostrato il suo valore, a volte gli sono state date responsabilità che non c’erano, altre volte gli errori li ha commessi. Nel precampionato è assurdo cambiare un portiere che è il terzo in Nazionale”.

È Conte però che decide:

“È normale che la decisione spetti all’allenatore, che guarda in generale al gruppo. Se vede un aspetto caratteriale, che può essere il punto debole di Meret, che non va, allora si deve arrivare a una scelta. Ma io dico che se la società ha ribadito la fiducia, anche con quella di Conte si darebbe all’opinione pubblica una visione diversa da quella che c’è”.