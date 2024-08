Ziliani: “Cederlo? Sarebbe fatale, ha segnato più di Kvaratskhelia”

Il giornalista Paolo Ziliani, firma del Fatto Quotidiano, ha parlato attraverso il suo profilo X del mercato delle squadre di Serie A.

Di seguito le sue parole: “L’infortunio di Scamacca toglie dal mercato Koopmeiners? Un anno fa segnarono entrambi 12 gol: rinunciarvi per l’Atalanta potrebbe essere fatale. Quanto conti l’apporto dell’olandese in fase realizzativa lo dice un dato: nel campionato scorso ha segnato più gol di Kvaratskhelia, di Zirkzee, di Leao, di Chiesa e di molti altri “attaccanti di mestiere”. Alla luce della perdita di Scamacca, l’impressione è che per l’Atalanta la strategia di mercato cambi del tutto: forse Giuntoli deve guardarsi attorno e pensare in fretta e furia a un piano B”.