Sportitalia – Napoli, sondaggio per Boselli del River Plate, difensore classe 2003. I dettagli

Spunta un nuovo nome per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Sebastian Boselli, difensore centrale uruguaiano classe 2003 del River Plate. Alto 1,83 per 80 chili di peso, è di piede destro e all’occorrenza può essere schierato anche da terzino. Al momento, la dirigenza partenopea ha effettuato un sondaggio, anche per capire quale sia la volontà del calciatore, oltre che quella del club argentino. Al momento, le intenzioni di Marcelo Gallardo e dell’entourage del calciatore sono quello di tenerlo per almeno un’altra stagione in Argentina, così da farlo arrivare più pronto in Europa. Tra le altre cose, il suo agente è il padre Pablo, lo stesso di Mathias Olivera.