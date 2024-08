Sportitalia – Folorunsho non è più incedibile: piace a diverse squadre di Serie A! Il punto

Nelle prime settimane a Dimaro sembrava che Michael Folorunsho potesse essere un’alternativa valida da inserire nella panchina azzurra, un jolly ormai esperto che aveva anche attirato l’attenzione del ct Luciano Spalletti che lo aveva inserito nella lista dei convocati per Euro 2024. Il prolungamento del contratto aveva confermato ancora di più questa impressione. Eppure, secondo quanto rivelato da Sportitalia, il centrocampista non sarebbe più nei piani di Antonio Conte e quindi non più incedibile.

Per lui si sono fatte avanti Atalanta, Fiorentina e Lazio. La nota rete sportiva spiega che i nerazzurri avevano provato a bloccarlo. I viola, invece, hanno chiesto informazioni. Roma non è una destinazione impossibile. Tanti sono gli indizi che potrebbero condurre Folorunsho alla Lazio. Il primo è il fatto che Baroni lo ha conosciuto, allenato e soprattutto apprezzato al Verona, poi c’è da ricordare che è proprio nel vivaio biancoceleste che il 26enne è cresciuto. Intanto il Napoli fissa il prezzo: 12 milioni.