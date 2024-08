SKY – Modena e Sion interessati a un giovanissimo azzurro: i dettagli

Secondo quanto rivelato dall’inviato di Sky Sport Francesco Modugno, il Modena e il Sion sembrerebbero interessati a Coli Saco. Il 22enne è stato l’ultimo ad aggregarsi al ritiro del Napoli insieme a Mathias Olivera. Come per l’uruguayano, anche per lui impegni nazionali: il centrale, infatti, era stato convocato dal Mali per disputare le Olimpiadi.

Il giovane è poco conosciuto ma, ricordiamolo, veste la maglia azzurra dalla stagione 2021/2022, quando è stato preso a parametro zero nell’Under 19. Nell’ultima stagione è stato in prestito all’Ancona in Serie D.