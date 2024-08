Sky, Di Marzio: “Tre acquisti in arrivo per il Napoli, ma prima si vendono gli esuberi”

Attraverso il suo sito ufficiale, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Napoli, che sta entrando nel vivo.

Di seguito quanto si legge: “Fino a questo momento la squadra di Antonio Conte è stata rinforzata nel reparto arretrato, con Buongiorno e Rafa Marin, e sulla fascia, dove è arrivato Leonardo Spinazzola. Ma per finanziare (almeno in parte) queste entrate, soprattutto quella dell’ex Torino, la società azzurra è stata brava a piazzare altrove gli esuberi. In primis Jesper Lindstrom, che non ha convinto nella scorsa stagione. L’esterno danese è partito in direzione Everton, che l’ha preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni di euro. Il Napoli ne ha incassati subito 2 dalla sua cessione, mentre ne sono arrivati 7 per quella di Leo Ostigard, andato al Rennes a titolo definitivo”.

Poi Di Marzio ha continuato: “La terza cessione ufficiale è quella di Alessandro Zanoli, che ha liberato un posto sulla fascia andando in prestito al Genoa. Ma non è finita qua. Infatti, i prossimi a partire saranno Cajuste e Gaetano. Il primo andrà al Brentford in prestito con obbligo condizionato a 12 milioni, mentre il secondo è sempre più vicino al Parma. Infine, potrebbe partire anche Natan, su cui ci sono proprio il Parma e l’Empoli”.

Infine, il giornalista ha concluso: “Come già fatto, il Napoli vuole quindi continuare a sfoltire la rosa per poi rinforzarsi. Dopo i primi tre arrivi, i prossimi obiettivi, una volta avvenute queste uscite, sono Brescianini, Gilmour e Neres“.