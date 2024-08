Sky – Accordo raggiunto col Brentford per Cajuste, arriverà Brescianini. Giornata decisiva per la cessione di Gaetano. Le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato per Sky, scrive sui suoi canali social a proposito degli intrecci di mercato del Napoli di questi ultimi giorni. In particolare, sta venendo definita la cessione di Jens Cajuste al Brentford con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’uscita, consentirà l’approdo in rosa di Marco Brescianini dal Frosinone. Inoltre, questa dovrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio di Gianluca Gaetano al Parma. Di seguito, le parole del collega.

“Il Napoli é molto attivo sul mercato sia in entrata che in uscita. Gli azzurri hanno raggiunto l’accordo con il Brentford per la cessione di Jens Cajuste per un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. La squadra di Conte, inoltre, aspetta Marco Brescianini: il centrocampista arriverà dal Frosinone in prestito con obbligo di riscatto. Oggi, mercoledì 7 agosto dovrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio di Gianluca Gaetano al Parma”.