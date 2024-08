Rpn – La cessione di Cajuste apre all’arrivo di Brescianini. Gilmour, c’è una distanza minima

La redazione di Radio Punto Nuovo ha svelato delle ultime notizie a proposito delle trattative più infuocate per il centrocampo del Napoli. In particolare, si fa riferimento alle operazioni Marco Brescianini e Billy Gilmour. L’arrivo di uno dei due, sarà permesso dalla cessione di Jens Cajuste al Brentford. Con buone probabilità, arriverà il calciatore del Frosinone: l’obiettivo è averlo a disposizione per l’inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda lo scozzese invece, c’è una minima distanza da colmare con il Brighton sull’offerta. Anche in questo caso, si punta a poterlo avere in rosa prima del debutto in campionato contro il Verona.

“Il Napoli è al lavoro per chiudere i colpi Brescianini e Gilmour. La cessione di Cajuste al Brentford farà spazio sin da subito ad uno dei centrocampisti, mentre bisognerà attendere una seconda cessione per completare il quadro. Per Glimour balla una distanza minima intorno con il Brighton, mentre per Brescianini è tutto delineato con il Frosinone: prestito oneroso con obbligo di riscatto per cifre totali intorno ai 10-11 milioni di euro. In caso di via libera da parte delle due società, Brescianini potrebbe sottoporsi alle visite mediche con il Napoli già per l’inizio della prossima settimana. Sono ore calde, gli azzurri sperano di avere entrambi in organico per la sfida contro il Verona”.