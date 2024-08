Romano – Neres, l’agente è in Italia per trattare con il Napoli. I dettagli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto sul suo profilo X delle novità relative alla trattativa per David Neres, esterno d’attacco di proprietà del Benfica. Secondo quanto riportato, l’agente del calciatore è in Italia per cercare di progredire nella trattativa, sia con il club che con il giocatore. In attesa di un’offerta ufficiale al club portoghese, il calciatore ha aperto al trasferimento. “L’agente di David Neres è in Italia per trattare con il Napoli e cercare di avanzare sia sul fronte del club che su quello del giocatore. Sono in corso le trattative con Neres, desideroso di trasferirsi, aspettando l’offerta ufficiale al Benfica”.

