Pedullà: “Basta balle, Victor preferisce Parigi a Londra per un solo motivo”

Alfredo Pedullà ha parlato della situazione del Napoli e di Victor Osimhen nel suo editoriale per Sportitalia.

Ecco le sue parole: “Una cosa è sicura: gli allenatori andrebbero rispettati di più. Siamo a 10 giorni abbondanti dall’inizio del campionato e ci sono tanti cantieri che farebbero invidia alla Salerno-Reggio Calabria di una volta. Certo, bisogna intuire che non ci sono i soldi di una volta e bla-bla di questo tipo che non ti portano da alcuna parte”.

Poi Pedullà ha continuato: “La verità è che Conte era abituato a fare il manager e ora deve aspettare che qualcuno presenti una cifra decente per Osimhen. Chi deve presentare una cifra decente sa che il Napoli la vorrebbe molto più che decente e allora è facile prenderlo per la gola. Della serie: tu hai messo quella clausola assurda e potevi pensaci prima, lo scorso inverno, per non incasinarti la vita. Victor a Parigi ci andrebbe perché, rispetto a Londra e al Chelsea, guadagnerebbe di più: poi dicono che conti l’appeal del campionato e balle varie. Certo, ma non quanto il conto in banca”.