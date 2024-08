“Il Napoli pensava di aver preso Thiago Silva, ma così non è stato”. Le parole dell’esperto Durante

Sabatino Durante è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del Napoli e in particolare di un calciatore azzurro acquistato l’anno scorso.

Ecco le sue parole: “Il Napoli pensava di aver preso Thiago Silva, ma così non è stato. Se il club azzurro credeva di aver comprato un difensore bravo come il brasiliano ex Milan si sbagliava di grosso, perché quelli come lui nascono una volta ogni cinquant’anni. Però non disdegno il colpo messo a segno, anche perché parliamo di un calciatore con buone qualità”.

Poi Durante ha continuato: “Per me Natan è forte, ha buon piede, va soltanto addestrato con un buon allenatore come Antonio Conte. Da quello che so, il tecnico vuole lavorarci e non lo ha bocciato, Natan è bravo come Toloi, quando arrivò in Italia. Parliamo di un giocatore che ha bisogno di crescere e trovare continuità nel nostro campionato. Lo stesso Jorginho ha avuto bisogno di tempo per diventare il calciatore che è attualmente“.