Gazzetta – Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe andare incontro alle richieste del calciatore. I dettagli

Il Napoli è pronto a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà uno dei punti fermi della squadra di Antonio Conte. L’approdo del tecnico è la giusta condizione per impedirgli di lasciare l’azzurro in questa estate. Il numero 77, avrà un ruolo da protagonista nel nuovo corso partenopeo, e verrà accentrato maggiormente alla porta. Queste situazioni, possono spianare la strada al suo rinnovo di contratto. La richiesta del calciatore è di 8 milioni, mentre la società è disposta ad offrirne 5,5. È molto probabile che una parte possa dirigersi verso l’altra, anche con l’ingresso di una clausola rescissoria nel contratto.