Dalla Spagna – Un club inglese vuole Kvara, ma l’ostacolo è il prezzo: i dettagli

Tra gli incedibili di Antonio Conte ci sono Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta degli insoddisfatti di questa estate. Adesso, per fortuna le crisi sembrerebbero rientrate. In realtà, bisogna comunque far fronte alle lusinghe dei club esteri. Kvara, si sa, è uno dei top player più desiderati in Europa.

A proposito del georgiano c’è un articolo di Marca. I colleghi spagnoli si sono soffermati sul calciomercato del Manchester City. Gli inglesi vogliono reinvestire il denaro guadagnato dalla cessione di Julian Alvarez. Sul taccuino di Guardiola c’è innanzitutto Eberechi Eze del Crystal Palace, Rodrygo del Real Madrid e, appunto, Kvaratskhelia. Il quotidiano spagnolo, però, specifica: l’ostacolo principale è Aurelio De Laurentiis che chiede più di 100 milioni, troppo per il City, anche se il contratto scade nel 2027.