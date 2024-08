Da Torino – Cairo vuole Simeone e Mario Rui dal Napoli!

Il mercato del Torino è tornato a farsi caldo, in particolare su due ruoli: quello di Robin Gosens e di Giovanni Simeone. Secondo La Stampa, avrebbero individuato questi due giocatori come rinforzi adatti per alzare il livello della squadra e puntare ad un posto in Europa. Il tedesco è in uscita dall’Union Berlino, I prossimi giorni saranno decisivi per trovare un’intesa tra i due club, con l’Union che chiede 10 milioni e il Toro che è arrivato ad offrire, 1 milione di prestito oneroso e 7 di riscatto obbligatorio con un certo numero di presenze. L’alternativa in quel ruolo è l’esperto portoghese Mario Rui. Sempre dal Napoli per l’attacco piace molto Giovanni Simeone, considerato dagli uomini di mercato granata il perfetto partner di Zapata. Se Simeone arrivasse a Torino potrebbe fare il percorso Sanabria, bocciato dal tecnico Vanoli.