Ceccarini: “Lukaku-Osimhen, il Napoli deve risolvere questo nodo subito”

Niccolò Ceccarini è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto esperto di mercato si è soffermato sulla delicata situazione del Napoli riguardo il centravanti. Victor Osimhen è in uscita, destinazione Francia (Psg), ma la trattativa è in standby. I parigini provano ad ottenere uno sconto sulla clausola. Questo rallenta l’operazione per portare a Napoli Romelu Lukaku. Queste le parole di Ceccarini:

“Più passa il tempo e più diventa complicata la questione Osimhen. La scelta del Napoli è Lukaku e non escludo che si vada subito su di lui prima di cedere Osimhen. Il Napoli deve risolvere questo nodo subito per capire quale sia la soluzione migliore per tutti. Osimhen non ha ancora l’offerta giusta, ma il Napoli vuole subito Lukaku. Il PSG resta ancora un’ipotesi e credo che alla fine si può trovare la giusta soluzione”.