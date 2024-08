CdS – Ritorno di fiamma per Kepa, può arrivare anche senza l’addio di Meret. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di un ritorno di fiamma per Kepa Arrizabalaga. Il portiere, di proprietà del Chelsea, è in uscita dalla squadra londinese. Negli ultimi giorni, sono sorte delle domande a proposito del futuro di Alex Meret, il cui contratto scadrà nel 2025. L’idea potrebbe essere quella di prendere lo spagnolo a prescindere dal futuro dell’ex Udinese, e di avere entrambi a disposizione per il ruolo. Un ostacolo alla trattativa potrebbe essere l’ingaggio di 6 milioni annui, che però può essere spalmato su più anni. Al momento, la pista non ha contatti. Il portiere, è stato vicino all’azzurro già nell’estate del 2022, quando poi il suo arrivo non si concretizzò.