CdS – Retroscena Osimhen, ha rifiutato discorsi con Manna su un possibile scambio con il Chelsea

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela un retroscena relativo alla situazione di mercato di Victor Osimhen, che al momento aspetta il Psg. Secondo quanto riportato, il nigeriano ha rifiutato la proposta del ds del Napoli, Giovanni Manna, di inserirlo in una trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. Il calciatore, non ha apprezzato questa proposta, in particolare, è contrario ad essere trasferito in prestito. I Blues poi, stanno tentando di affondare il colpo per Samuel Omorodion dell’Atletico Madrid. Sul 9 del Napoli, c’è ancora la pista che lo porterebbe all’Arsenal e non solo.