CdS – Mazzocchi recupera dall’infortunio, ci sarà con il Modena

Pasquale Mazzocchi ha recuperato dall’infortunio rimediato in amichevole con il Girona e sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita Napoli-Modena. Lo riporta Il Corriere dello Sport. Il terzino partenopeo, aveva rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nel corso della partita disputata contro i catalani. Questa, ha fatto pensare che l’ex Salernitana potesse non giocare contro la formazione emiliana in Coppa Italia, ma è riuscito a smaltire il fastidio nel giro di tre giorni. Ieri, infatti, si è allenato regolarmente con i compagni in gruppo in entrambe le sedute programmate.