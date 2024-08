CdM – In attesa di Lukaku, con il Modena potrebbe giocare Raspadori

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, scrive a proposito di Napoli-Modena, match di Coppa Italia fissato per il giorno sabato 10 agosto alle ore 21:15. In particolare, si fa riferimento su chi sarà il centravanti della squadra di Antonio Conte, visto che non è ancora arrivato il tanto desiderato Romelu Lukaku. Manca ancora un accordo con il Chelsea, e la questione relativa a Victor Osimhen è parecchio spinosa. In quella casella, stando a quanto riportato dal quotidiano, potrebbe essere impiegato Giacomo Raspadori, che lì è stato schierato nelle ultime uscite amichevoli.