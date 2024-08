Ansa – La Uefa squalifica Rodri e Morata: il motivo

Rodri e Morata squalificati per il prossimo impegno della Spagna. Lo fa sapere l’Ansa. A dare la notizia è la Uefa con un comunicato. Circa un mese fa si chiudevano gli Europei. Nell’edizione del 2024, che si è giocata in Germania, la Spagna ha trionfato sull’Inghilterra. Il giorno dopo, il 15 luglio, durante i festeggiamenti i due nazionali avrebbero intonato cori razzisti. Nello specifico, avrebbero detto “Gibilterra è spagnola”.

La Nazionale Spagnola tornerà in campo il 5 settembre in occasione della sfida con la Serbia valida per la Nations League. In quell’occasione, quindi, Rodri e Morata non saranno a disposizione del ct De La Fuente.