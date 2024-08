Tmw – Gilardino vuole Milik come post Gudmundsson, i dettagli

Il Genoa si prepara a fare i conti con il probabile addio di Albert Gudmundsson, e Alberto Gilardino inizia a pianificare il futuro della squadra. Il tecnico si è ormai rassegnato alla partenza dell’islandese, ma teme anche che Mateo Retegui possa lasciare il club durante questa sessione di mercato, dato che l’italoargentino è considerato dall’Atalanta come possibile sostituto dell’infortunato Gianluca Scamacca. Per questo motivo, Gilardino ha chiesto alla società di puntare su Arkadiusz Milik, che potrebbe lasciare la Juventus nelle prossime settimane, prima della fine del calciomercato estivo. Le sensazioni per il Genoa sono positive, poiché la Juve sarebbe disposta a cedere il polacco, ma resta da vedere la volontà del giocatore, che in passato ha già rifiutato alcune destinazioni. Lo riporta Tmw.