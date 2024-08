SKY, Marchetti: “Osimhen impedisce al Napoli di fare mercato ma non è finito. Natan può uscire in prestito”

Luca Marchetti, giornalista ed opinionista sportivo di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio, soffermandosi sul calciomercato del Napoli, sia in entrata che in uscita.

Sulla questione Osimhen, Marchetti si esprime così: “Il problema di Osimhen è grande, impedisce al Napoli di fare mercato. Si sta cercando di capire se si può far arrivare prima Lukaku, ma ci sono difficoltà. Non c’è ancora accordo fra Napoli e Chelsea e non ci sono quei soldi che servono per l’affare”.

“Serve completare la rosa con altri colpi. Il mercato non è finito per il Napoli. A Conte si chiede di essere competitivo ma servono anche le risorse per esserlo, delle alternative oltre a dei titolari validi. E non sarà semplice. Il Napoli negli 11-12 c’è ma manca il resto. Oggi la Juve è a metà di una rivoluzione, forse ci sono più giocatori fuori che quelli a disposizione” continua il giornalista sulla situazione in casa Napoli.

Sulla situazione che riguarda il difensore brasiliano Natan e altre probabili uscite, Marchetti rivela: “Natan può uscire in prestito, lo cercano Empoli e Parma. Poi vedremo cosa pensa Conte degli esterni. L’alternativa di Spinazzola è Olivera, che può essere contato anche nei tre dietro, dall’altra parte c’è Di Lorenzo con Zerbin e Mazzocchi. Poi vedremo anche davanti il destino di Politano, Simeone, ma se dovessero uscire Gaetano, Cajuste, Folorunsho, servono almeno due ingressi in mezzo al campo”.