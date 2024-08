Questa mattina il Napoli è tornato in campo ad allenarsi dopo la giornata e mezza di riposo concessa da mister Conte. Alla seduta mattutina partecipa tutta la squadra tranne cinque giocatori. Folorunsho si sta allenando a parte. Altri quattro giocatori non si sono propri allenati ovvero Jens Cajuste, Mario Rui, Gianluca Gaetano e Victor Osimhen, a simboleggiare che ormai sono in lista di sbarco. Da segnalare il rientro dalle vacanze degli ultimi due azzurri ovvero Mathias Olivera e Coli Saco.